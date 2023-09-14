Survivor All Star 2024 Merve Aydın kimdir ve Merve Aydın Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Merve Aydın Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Merve Aydın Survivor'a mı katılıyor? Merve Aydın kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Merve Aydın kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Merve Aydın Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Merve Aydın Survivor'a mı katılıyor? Merve Aydın kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 MERVE AYDIN KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Merve Aydın'ın dahil olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 2014, 2015 ve 2018 yıllarında mücadele eden Merve Aydın olduğunu açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Aydın, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star'da. Merve her zaman Merve'dir" ifadelerini kullandı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990; Bakırköy, İstanbul doğumlu orta mesafe koşan Türk atlettir. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survıvor 2018'de All star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da 'MERVE AYDIN SPOR OKULU' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır. Merve Aydın, Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu.