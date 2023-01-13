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Mertens neden yok, neden oynamıyor? Dries Mertens sakat mı, yedek mi, cezalı mı, maçta neden yok?

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Mertens neden yok, neden oynamıyor? Dries Mertens sakat mı, yedek mi, cezalı mı, maçta neden yok?

Galatasaray'ın maç kadrosu ilk 11'i açıklandı. Kadroda Dries Mertens'i göremeyen futbol severler Mertens neden yok, neden oynamıyor? Dries Mertens sakat mı, yedek mi, cezalı mı, maçta neden yok? merak ettiler.

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Mertens neden yok? Galatasaray'ın maç kadrosu ilk 11'i açıklandı. Kadroda Dries Mertens'i göremeyen futbol severler Mertens neden yok, neden oynamıyor? Dries Mertens sakat mı, yedek mi, cezalı mı, maçta neden yok? merak ettiler. İşte detaylar...

MERTENS NEDEN OYNAMIYOR?

Dries Mertens kart cezalısı olduğu için bu akşamki maç kadrosunda yer almamaktadır. Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer alamayacak. Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor (Muhtemel): Erce, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Bur

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Dries Mertens Galatasaray Hatayspor Gündem Spor Haberler

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