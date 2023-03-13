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Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? Mertens Konyaspor maçında var mı, yok mu?

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Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? Mertens Konyaspor maçında var mı, yok mu?

Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber geldi. Galatasaray taraftarının merak ettikleri arasında ise Mertens'in Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı yer aldı. Peki, Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? Mertens Konyaspor maçında var mı, yok mu?

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Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Galatasaray'ın Konyaspor ile mücadele edeceği karşılaşmada Mertens'in forma giyip giymeyeceği ise araştırılıyor. Arama motorlarında Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? Mertens Konyaspor maçında var mı, yok mu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

MERTENS KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber geldi. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılıların Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Dries Mertens'ten Galatasaray'a kötü haber geldi. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılıların Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek. Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Dries Mertens, sarı-kırmızılı forma ile 22 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Dries Mertens Galatasaray Gündem Spor Haberler

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