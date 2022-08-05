Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulunan Dries Mertens ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. İtalyan gazeteci Jolanda De Rienzo'nun haberlerine göre sarı-kırmızılıların, Belçikalı yıldızı kadrosuna katması an meselesi. Gelişme sonrası, Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında, mevkisi ne?

DRİES MERTENS KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Mayıs 1987

(35 yaşında),

Leuven, Belçika

Boy: 1,69 m

Napoli'den önce, Mertens Gent'te oynadı, Eendracht Aalst'ta oynadı, Apeldoorn'da oynadı, Utrecht'te oynadı ve son olarak PSV'de oynadı.

Apeldoorn

Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 25 Mayıs 2009 tarihinde, Apeldoorn'dan ayrılmak istediğini açıklar açıklamaz Utrecht ile sözleşme imzaladı.

PSV

28 Haziran 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldular ve toplamda PSV kulübü 13 Milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Dries Mertens, 28 Ağustos 2011 tarihinde PSV için ilk hat-trick'i Excelsior'a karşı yaptı. Kariyerinin en verimli şeklinde sezona başladı. PSV sezonun başlarındaki maçta, Roda'yı 7-1 yendi. Mertens maçta 4 gol attı ve 1 penaltı'da dahil olmak üzere.

PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.

Napoli

16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. Mertens, 9.5 Milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu ve Rafael Benítez'in Napoli'deki ilk transferi oldu.

Millî takım kariyeri

1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.