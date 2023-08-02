Mertens gol izle! Zalgiris maçı Mertens golü izle HD!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. Galatasraay Mertens'in golü ile 1-0 öne geçti. Zalgiris maçı Mertens golü izleme linki var mı?