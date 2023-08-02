Mertens gol izle! Zalgiris maçı Mertens golü izle HD!
Gündem Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. Galatasraay Mertens'in golü ile 1-0 öne geçti. Zalgiris maçı Mertens golü izleme linki var mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçilrken Merrtensin golü eşitliği bozdu. Mertens gol izle! Zalgiris maçı Mertens golü izle HD!
ZALGİRİS MAÇI MERTENS GOLÜ İZLEME LİNKİ VAR MI?
CANLI ANLATIM
31' GOL GOL GOL GOL Dries Mertens'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
27' Zalgiris çok tehlikeli geldi. Oyewusi karşı karşıya pozisyonda topu auta vurdu.
26' Barış Alper sağ kanattan ortasını yaptı. Halil'den önce Gertmonas topu kontrol etti.
24' Sacha Boey'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Sergio Oliveira kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
21' Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.
17' Bu kez de Angelino sol kanattan çizgiye inip ortasını yaptı, savunmadan seken top kalecide kaldı.
12' Berkan Kutlu, savunma arkasına koşu gösteren Hali'i görmek istedi ancak son anda savunma araya girdi.
9' Savunma arkasına sarkmak isteyen Oyewusi'nin müdahalesi sonrası Muslera yerde kaldı. Karar faul.
8' Kerem'in kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu kafayla uzaklaştırdı.
6' Pozisyonun ardından Joel Bopesu sarı kart gördü.
3' Mertens, Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.
2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Galatasaray tribünleri yoğun bir desteğe başladı.
1' Maç başladı.