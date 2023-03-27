Mertens Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Mertens Adana Demirspor maçında forma giyecek mi?
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Süper Ligi'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Dries Mertens seferberliği var. Galatasaray taraftarının sevdiği yıldız oyuncunun forma giyip giymeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Mertens Adana Demirspor maçında forma giyecek mi? Mertens Adana Demirspor maçında oynayacak mı?
Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta Galatasaray formasını giyemeyen Mertens, 1 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yokluğundaki 2 maçta 1 gol atabilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Mertens Adana Demirspor maçında forma giyecek mi? Mertens Adana Demirspor maçında oynayacak mı?
MERTENS ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta Galatasaray formasını giyemeyen Mertens, 1 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yokluğundaki 2 maçta 1 gol atabilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde deneyimli futbolcuya hazır olması yönünde talimat verdi.
Mertens'in yokluğunda 2 maçta 1 gol atabilen Galatasaray, Belçikalı yıldıza sahalara hemen dönebilmesi için özel program uyguluyor. Son haberlere göre, Mertens, Galatasaray'ın 1 Nisan'da oynayacağı Adana Demir maçına büyük olasılıkla yetişecek.
MERTENS'IN KARNESİ
Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asist kaydetti.