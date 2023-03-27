Mertens Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Mertens Adana Demirspor maçında forma giyecek mi?

Süper Ligi'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Dries Mertens seferberliği var. Galatasaray taraftarının sevdiği yıldız oyuncunun forma giyip giymeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Mertens Adana Demirspor maçında forma giyecek mi? Mertens Adana Demirspor maçında oynayacak mı?