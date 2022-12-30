Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile Darmaduman'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşıyordu. İkilinin bir süredir Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığını ve Yazıcıoğlu'nun bu samimiyetten rahatsız olduğu iddia ediliyordu. Bunun üzerine ilişkilerini sonlandıran ikili hakkında iddialar devam ediyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan sevgili mi? Mert Yazıcıoğlu sevgilisi kim?

Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimiyetinden rahatsız olarak 4 yıllık ilişkisini bitirdiği söyleniyor. İkilinin sevenlerini üzen haberin ardından gelen iddialar ise kafaları karıştırdı. Arama motorlarında Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan sevgili mi? Mert Yazıcıoğlu sevgilisi kim? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

MERT YAZICIOĞLU VE HAFSANUR SANCAKTUTAN SEVGİLİ Mİ?

Saraçoğlu'nun Demir ile yakınlığından rahatsız olan Yazıcıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği ileri sürüldü. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, ilişkisini noktalayan yakışıklı oyuncu Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştı. Aşk yaşamaya başladıkları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sancaktutan ve Yazıcıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan 4 yıldır ilişkilerini bitirdikleri konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu

AFRA SARAÇOĞLU İLE MERT YAZICIOĞLU AYRILDI MI?

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun bir hafta önce yaşadıkları bir tartışma sonucu ayrıldıkları ve Yazıcıoğlu'nun Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk ettiği iddia edildi. Ancak konu hakkında Afra Saraçoğlu'ndan veya Mert Yazıcıoğlu'ndan bir açıklama gelmedi.