Geçtiğimiz aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yakınlaştı. İkilinin hayranları ise arama motorlarında Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz sevgili mi? Mert Yazıcıoğlu sevgilisi kim? sorularını araştırdı.

Başarılı oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatı gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Afra Saraçoğlu ile ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun ismi Dilan Çiçek Deniz ile anılırken ikilinin sevenleri arama motorlarında Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz sevgili mi? Mert Yazıcıoğlu sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı.

MERT YAZICIOĞLU VE DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEVGİLİ Mİ?

Birbirini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı belgelendi. Çift, önceki akşam gittikleri tiyatro oyununda görüntülendi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile yakınlaştıklarını kabul ederek birbirlerini tanıma evresinde olduklarını söyledi. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Okan Bayülgen'in oynadığı "Richard" adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. İkilinin yan yana olduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gün bir evde yarı çıplak verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun poz verdiği ev ve önünde duran bardağın aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğu ileri sürüldü. Deniz'in Yazıcıoğlu'nun paylaşımını yayınladığı an beğenmesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.