Oyuncu Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Mert Yazıcıoğlu biyografisi! İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. Darmaduman dizisiyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Mert Yazıcıoğlu biyografisi!Detaylar haberimizdedir…

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu. Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı. 2013-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan; başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı Sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı.

MERT YAZICIOĞLU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

Filmografisi

Sinema

2011 Dedemin İnsanları

2018 İyi Oyun

Televizyon

2012-2013 Kayıp Şehir

2013-2016 Karagül

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Korkut

2018-2019 Bir Litre Gözyaşı

2020 Bir Annenin Günahı

2022 İbrahim Selim ile Bu Gece

2022- Darmaduman Kerem

İnternet

2020 Ölüm Zamanı

2020-2021 Aşk 101