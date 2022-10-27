Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Mert Yazıcıoğlu biyografisi!
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Oyuncu Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu oynadığı dizi ve filmler neler? Mert Yazıcıoğlu biyografisi! İşte detaylar...
10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu. Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı. 2013-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan; başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı Sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı.
Filmografisi
Sinema
2011 Dedemin İnsanları
2018 İyi Oyun
Televizyon
2012-2013 Kayıp Şehir
2013-2016 Karagül
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Korkut
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı
2020 Bir Annenin Günahı
2022 İbrahim Selim ile Bu Gece
2022- Darmaduman Kerem
İnternet
2020 Ölüm Zamanı
2020-2021 Aşk 101