Son olarak Darmaduman dizisinde başrolü oynayan 29 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, aralık ayında dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini bitirdi. Bir süredir gözlerden uzak olan yakışık oyuncunun gönlünü 28 yaşındaki meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdığı iddia edildi. Peki, Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz sevgili mi?

Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz sevgili mi? Son olarak Darmaduman dizisinde başrolü oynayan 29 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, aralık ayında dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini bitirdi. Bir süredir gözlerden uzak olan yakışık oyuncunun gönlünü 28 yaşındaki meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdığı iddia edildi. Peki, Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz sevgili mi? Detaylar...

MERT YAZICIOĞLU İLE DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEVGİLİ Mİ?

Son olarak Darmaduman dizisinde başrolü oynayan Mert Yazıcıoğlu, aralık ayında dört yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini sonlandırdı. Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Bir restoranda görüntülenen ikilinin mekana el ele geldiği iddia edildi.

MEKANA EL ELE GELDİLER İDDİASI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti bir kaç gün önce Zekeriyaköy'de bir mekanda görüntülendi. İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

4 YILLIK İLİŞKİLERİNİ NOKTALAMIŞLARDI

4 yıllık ilişkilerini aniden bitiren Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu hakkında ihanet iddiası ortaya atılmıştı. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı ve ilişkisini bitirme kararı aldığı ileri sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Mert Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" demişti.