Son günlere damgasını vuran dizilerden biri olan Yalı Çapkını'nın yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in kim olduğu merak ediliyor. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun özel hayatı araştırılıyor. Peki, Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli? Mert Ramazan Demir hangi dizide oynuyor? İşte merak edilenler...

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi olan Yalı Çapkını'nda rol alan oyuncu Mert Ramazan Demir'in hayatı hakkında merak edilenler var. Yakışıklı oyuncu büyük bir hayran kitlesine hakim. Peki, Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli? Mert Ramazan Demir hangi dizide oynuyor?

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır.