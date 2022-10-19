Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in hayatı merak edildi. Peki, Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında? Mert Ramazan Demir sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı? Mert Ramazan Demir hayatı ve biyografisi nedir?

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında? Mert Ramazan Demir sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı? Mert Ramazan Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır.

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.