Mert Ramazan Demir eşcinsel mi, gay mi? Rol arkadaşı cevapladı!

Yılın Televizyon Yıldızı ödülünü alan Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının Mert Ramazan Demir'le ilgili "Partneriniz eşcinsel olduğunu söyleniyor" demesiyle adeta donup kaldı. Soruya cevap vermeyen Saraçoğlu, apar topar röportajı bitirdi. Gelişme sonrası Mert Ramazan Demir eşcinsel mi, gay mi konusu gündem oldu.

Dün akşam düzenlenen törende Yılın Televizyon Yıldızı ödülünü alan Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının Mert Ramazan Demir'le ilgili "Partneriniz eşcinsel olduğunu söyleniyor" demesiyle adeta donup kaldı. Soruya cevap vermeyen Saraçoğlu, apar topar röportajı bitirdi. Peki, Mert Ramazan Demir eşcinsel mi, gay mi?

MERT RAMAZAN DEMİR EŞCİNSEL Mİ?

ELLE Style Awards ödülleri dün akşam İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dokuzuncu kez sahiplerini buldu. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da gecede "Yılın Televizyon Yıldızı" ödülünü aldı. Tören sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le ilgili soru karşısında ne yapacağını bilemedi.

Basın mensuplarının "Mert beyi yanınızda göremedik normalde beraber çıkıyorsunuz" demesi üzerine şaşıran güzel oyuncu "Normalde beraber çıkmıyoruz. Yok ben kendim geldim" dedi. Oyuncunun bir muhabirin "Mert bey için eşcinsel diyorlar" sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen oyuncu, "Çok teşekkür ederim" diyerek röportajı bitirdi.

Mert Ramazan Demir, bu konu ile ilgili herhangi bir açıklaması bulunmayıp eşcinsellik üzerine herhangi bir tercih belirttiği ifade de yer almamaktadır.