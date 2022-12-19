Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Yeni bölümde; Ferit ailesine ve Seyran'a kızarak Amerika'ya gitmeyi kafaya koyuyor. Pelin ise Ferit'i engellemek için Seyran'ı devreye sokuyor. Peki, Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu?

Star Tv ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nda şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir'in ayrılacağı iddia edildi. Peki, Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

MERT RAMAZAN DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizi haberleri paylaşan bir sayfada Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağını, yerine ise Survivor 2021 finalist yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın geleceğini yazdı.

Yiğit Poyraz ise bu haberi alıntıladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından kafalarda soru işaretleri oluştu. Kimileri bu haberin doğru olduğunu, kimileri ise doğru olmadığını yorumlar kısmında belirtti.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yiğit Poyraz, yayılan bu haberi "minnet, teşekkür" manalarına gelen emojiyi kullanarak alıntılamıştı. Bu alıntıyı eğlenme maksadıyla yaptığı öğrenildi.

Dolayısı ile Mert Ramazan Demir diziden ayrılmıyor, yerine de Yiğit Poyraz gelmiyor.