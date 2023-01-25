Son günlere damgasını vuran dizilerden biri olan Yalı Çapkını'nın yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in babasının kim olduğu merak ediliyor. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun özel hayatı araştırılıyor. Peki, Mert Ramazan Demir babası kim? Mert Ramazan Demir'in babası kaç yaşında, nereli?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi olan Yalı Çapkını'nda rol alan oyuncu Mert Ramazan Demir'in hayatı hakkında merak edilenler var. Yakışıklı oyuncu büyük bir hayran kitlesine hakim. Peki, Mert Ramazan Demir babası kim? Mert Ramazan Demir'in babası kaç yaşında, nereli?

MERT RAMAZAN DEMİR BABASI KİM?



Mert Ramazan Demir'in annesi ev hanımı iken babasının esnaf olduğu biliniyor. Şile'de 5 erkek kardeşin en küçüğü olan Mert Ramazan Demir'in babası hakkında detaylı bilgi bulunmamakta.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır.