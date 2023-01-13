Aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrılan Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntülendiği iddia edildi. Peki, Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu sevgili mi? Afra Saraçoğlu sevgilisi kim?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş yürüdü mü? Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in adı bir süredir aşk iddiasıyla anılıyor. Aralık ayında oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Saraçoğlu'nun bu hamlesi kafa karıştırırken sosyal medyada yayılan bir görüntü kafa karıştırdı. Sevenleri ise arama motorlarında Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu sevgili mi? Afra Saraçoğlu sevgilisi kim? sorularını araştırdı.

MERT RAMAZAN DEMİR AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Mert Yazıcıoğlu ile ayrılan Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntülendiği iddia edildi. Gossippasta isimli Instagram hesabına gönderilen videoda Saraçoğlu ile Demir'in İstanbul sokaklarında sarmaş dolaş yürüdüğü iddia edildi. Görüntü sosyal medyada yayılmasının ardından ikilinin arkadaşlarıyla bir mekanda birlikte olduğu da öğrenildi. Videoda çiftin sarmaş dolaş oldukları iddia edilirken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun kıyafetlerini inceleyen kullanıcılar, Demir'in sarıldığı kişinin başka biri olduğunu söyledi. İkili ise haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisindeki "Seyran" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, aralık ayının son günlerinde Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldıklarını duyurdu. İddiaların aksine ilişkilerine 3. bir kişinin girmediğini söyleyen güzel oyuncu, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" dedi.