Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Mert Müldür ile gündem oldu. Peki, Mert Müldür kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi?

Mert Müldür kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Mert Müldür kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi?

MERT MÜLDÜR KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1999 (24 yıl yaşında), Viyana, Avusturya

Şu andaki takımları: US Sassuolo Calcio (Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#25 / Defans)

Kilo: 74 kg

Mert Müldür (d. 4 Nisan 1999, Avusturya), sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Sassuolo takımında forma giymektedir.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.