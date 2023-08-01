Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mert Müldür hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mert Müldür'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mert Müldür hangi mevkii? Mert Müldür hangi takımda oynuyor?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mert Müldür hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mert Müldür'ün hayatını araştırıyor. Peki, Mert Müldür hangi mevkii? Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1999 (24 yıl yaşında), Viyana, Avusturya

Şu andaki takımları: US Sassuolo Calcio (Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#25 / Defans)

Kilo: 74 kg

Mert Müldür (d. 4 Nisan 1999, Avusturya), sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Sassuolo takımında forma giymektedir.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.