Mert Müldür Galatasaray'a mı geliyor? Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi? Mert Müldür hangi takımda?

Süper Lig'de transfer döneminde heyecan dorukta. Futbolseverler transfer dönemindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Mert Müldür için menajerinden açıklama geldi. Merak edilenler arasında ise Mert Müldür Galatasaray'a mı geliyor? Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi? soruları yer alıyor.

Transfer dönemindeki gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Mert Müldür ise Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi. 23 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hagmayr, Radyospor'a yaptığı açıklamada transfer görüşmeleriyle ilgili detayları anlattı. Peki, Mert Müldür Galatasaray'a mı geliyor? Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi?

MERT MÜLDÜR GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Mert Müldür için menajerinden açıklama geldi. Devre arasında bu transferin gerçekleşmeyeceğini belirten Max Hagmayr, "Yaz transfer döneminde gelişme olabilir" dedi. Max Hagmayr, sakatlık süreciyle ilgili "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor. Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, Mert konusunda sizinle temasa geçti mi?" sorusuna da cevap veren Max Hagmayr "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken. Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz. Yaz döneminde gelişme olabilir." dedi. Sassuolu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle 20 maçta forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR KİMDİR, HANGİ TAKIMDA?

Mert Müldür (d. 4 Nisan 1999), sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Sassuolo takımında forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Millî takım kariyeri



Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.