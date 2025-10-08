Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Son günlerde futbol camiasında adından sıkça söz ettiren Mert Kömür, merak edilen bilgilerle gündemde. Peki, Mert Kömür kimdir, kaç yaşında, hangi şehirde doğdu? Hangi takımda forma giyiyor ve sahada hangi pozisyonda görev alıyor? Detaylı kariyer öyküsü ve performansına dair tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Mert Kömür, Türk asıllı genç bir futbolcudur. Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymektedir. Orta sahada "10 numara" pozisyonunda görev alan Mert, hem oyun görüşü hem de teknik kapasitesiyle dikkat çeken bir isimdir. Türkiye doğumlu olmasına rağmen kariyerinin büyük kısmını Almanya'da geçirmiştir.

Henüz Türkiye altyapı milli takımlarında forma giymemiş olmasına karşın, Almanya U20 Milli Takımı'nda forma giyerek uluslararası düzeyde deneyim kazanmıştır. Son dönem performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Mert Kömür, hem Almanya hem de Türkiye futbol otoritelerinin yakından takip ettiği bir yetenektir.

MERT KÖMÜR KAÇ YAŞINDA?

Mert Kömür, 14 Mayıs 2004 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Bundesliga gibi üst düzey bir ligde istikrarlı forma şansı bulması, onun ne kadar gelecek vaat ettiğini ortaya koymaktadır.

MERT KÖMÜR NERELİ?

Mert Kömür, Denizli doğumludur. Ancak futbol kariyerine Almanya'da devam etmektedir. Türkiye'de altyapı düzeyinde milli formayı hiç giymemiş olan Mert, Almanya'da yetişmiş ve oradaki sistemle futbolunu geliştirmiştir.

MERT KÖMÜR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Mert Kömür, şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymektedir. Kulübüyle Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır. 2025 sezonunda Augsburg ile Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 7 maçta 2 gol - 2 asistle doğrudan skor katkısı sağlamıştır. Özellikle Wolfsburg karşılaşmasındaki 1 gol-1 asistlik performansı, onu bir anda Avrupa futbol gündemine taşımıştır.

MERT KÖMÜR'ÜN KARİYERİ

Mert Kömür, genç yaşına rağmen hızlı bir çıkış yakalayan futbolculardan biri olmuştur. Profesyonel kariyerine Almanya'da adım atan Mert, henüz Türkiye altyapı takımlarında görev almamış olsa da Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 kez sahaya çıkmış, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretmiştir.

Oyun kurucu rolündeki başarısıyla orta sahada fark yaratan Mert'in piyasa değeri güncel olarak 5 milyon Euro civarındadır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise bu genç yeteneği A Milli Takım için kadroya katmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Mert'in milli takım tercihi ve kulüp kariyerindeki gelişimi futbol kamuoyu tarafından merakla takip edilmektedir.