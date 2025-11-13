Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde hapse mi girecek?

Derbi sonrası çıkan olaylara ilişkin yürütülen davada, aralarında Fenerbahçeli oyuncular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanıkla ilgili savcı mütalaasını sundu. Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 'kemik kırığına ya da çıkığa yol açacak şekilde kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Bu gelişmenin ardından 'Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde hapse girecek mi?' sorusu gündeme geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ VE OOSTERWOLDE HAPSE GİRECEK Mİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanan derbinin ardından çıkan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanması sürüyor. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki Ali Çelikkıran ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, yaşanan arbede sırasında müşteki Ali Çelikkıran'ın kemik kırığıyla sonuçlanan bir yaralanma geçirdiğini, bu yaralanmanın hayatî tehlike oluşturmadığını ancak orta düzeyde etki bıraktığını belirtti. Savcı, ayrıca sanık Hulusi Belgü'nün arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasından yaklaşarak darp ettiği ve saçını çektiğini vurguladı. Mütalaada, sanıklar Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın "kemik kırığına ya da çıkığa sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

MAHKEMEDEN TARAFLARA SÜRE KARARI

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasına karşı savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine hükmetti ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran "müşteki", Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ise "şüpheli" olarak yer aldı.

TEKME VE YUMRUKLA DARP İDDİASI

İddianamede, karşılaşma sonrası sahada çıkan olaylarda şüphelilerin birlikte hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruklarla darp ettikleri kaydedildi. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, stat müdürü Çelikkıran'ın boyun kırığı yaşadığının sağlık raporlarıyla tespit edildiği aktarıldı. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesinde ise yaralanmanın "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte" olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ VE BAZI FUTBOLCULARA TAKİPSİZLİK

İddianamede, şüpheli Hulusi Belgü'nün Çelikkıran'ın saçını çekerek sırtına vurduğu ifade edilirken; eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, idari menajer Emir Yolaç ve futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ile bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında çeşitli suçlamalardan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

6 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın "kemik kırığına ya da çıkığa neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapma ile tesise zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Dava süreci halen devam ediyor ve henüz nihai karar verilmiş değil.