Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi!
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Futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen minik Efe ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından, Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan Efe, Mert Hakan Yandaş ile konuştu. Mert Hakan Yandaş kimdir ve Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli olduğu gündeme geliyor. Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.
Mert Hakan Yandaş doğum tarihi: 19 Ağu 1994
Mert Hakan Yandaş kaç yaşında: 25 yaşında
Mert Hakan Yandaş boyu: 1,74 m
Mert Hakan Yandaş nereli: Osmangazi, Bursa
Mert Hakan Yandaş mevkii: Orta saha
Mert Hakan Yandaş alt yapı kariyeri:
2006–2011 Bursa Güven
2011–2012 Yeşil Bursa
Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyeri:
2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol
2013-2015 Altınordu 4 maç
2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol
2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol
2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç
2017- Sivasspor 46 maç 5 gol
Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 13, 2023
Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. ???? pic.twitter.com/X1mcX52q2q