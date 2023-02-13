Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi!

Gündem Haberleri

Futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen minik Efe ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından, Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi!

Mert Hakan Yandaş'tan depremzede Efe'ye büyük sürpriz! Jorge Jesus ve Szalai ile görüştürdüMert Hakan Yandaş'tan depremzede Efe'ye büyük sürpriz! Jorge Jesus ve Szalai ile görüştürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan Efe, Mert Hakan Yandaş ile konuştu. Mert Hakan Yandaş kimdir ve Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli olduğu gündeme geliyor. Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Mert Hakan Yandaş doğum tarihi: 19 Ağu 1994

Mert Hakan Yandaş kaç yaşında: 25 yaşında

Mert Hakan Yandaş boyu: 1,74 m

Mert Hakan Yandaş nereli: Osmangazi, Bursa

Mert Hakan Yandaş mevkii: Orta saha

Mert Hakan Yandaş alt yapı kariyeri:

2006–2011 Bursa Güven

2011–2012 Yeşil Bursa

Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyeri:

2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol

2013-2015 Altınordu 4 maç

2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol

2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol

2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç

2017- Sivasspor 46 maç 5 gol

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title