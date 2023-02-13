Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi!

Futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen minik Efe ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından, Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli? Mert Hakan Yandaş biyografisi!