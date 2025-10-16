Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, kulüp içinde yaşanan kadro yapılanması ve teknik ekip tercihleri, bazı oyuncuların geleceğini belirsiz hale getirdi. Özellikle tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş hakkında ortaya atılan "kadro dışı" iddiaları taraftarlar ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Mert Hakan Yandaş kadro dışı mı bırakıldı? Mert Hakan Yandaş neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mert Hakan Yandaş hakkında ne dedi? Fenerbahçe kadrosuna dair detaylar haberimizde...

MERT HAKAN YANDAŞ KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Fenerbahçe'de sezon öncesi yaşanan gelişmeler camiada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan kadro yapılanması ve disiplinsel kararlar kapsamında bazı futbolcuların kadro dışı bırakıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bu isimler arasında tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu öne sürüldü.

Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Fenerbahçe yönetimi sessizliğini korurken, spor kamuoyunda Mert Hakan ile ilgili art arda yorumlar yapılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, katıldığı bir YouTube programında gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş." diyerek kulis bilgilerini paylaştı. Bu açıklama, kamuoyunda Mert Hakan Yandaş'ın yeni teknik direktörün planları arasında yer almadığı şeklinde yorumlandı.

Ancak dikkat çeken bir detay var: Şu ana kadar Fenerbahçe Kulübü tarafından Mert Hakan Yandaş'ın kadro dışı bırakıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu da sürecin hala belirsizlik taşıdığını gösteriyor. Tedesco'nun, oyun sistemine uygun isimlerle yola devam etmek istediği biliniyor. Ancak Mert Hakan gibi takım içi liderlik rolü olan bir ismin neden gözden çıkarıldığı konusu muallakta.

SADETTİN SARAN'IN MERT HAKAN YANDAŞ HAKKINDA NE DEDİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Mert Hakan Yandaş ile ilgili sözleri, iddialara doğrudan bir yanıt niteliği taşımasa da durumu aydınlatabilecek bazı ipuçları veriyor:

"Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."

Bu ifadeler, Mert Hakan'ın takım içindeki liderlik rolünü koruyacağını ve kulüp tarafından tamamen gözden çıkarılmadığını gösteriyor. Başkan Saran'ın "daha faydalı bir Mert Hakan" vurgusu ise oyuncunun geçmişteki agresif tutumlarıyla yüzleşip, daha olgun bir profil çizmeye hazırlandığının göstergesi olabilir.