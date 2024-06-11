Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı mı? Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile kaç yıllık anlaştı?

Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı mı? Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve tarihi seçimi geride bırakan Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş hakkında karar verildi. Peki, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı mı? Detaylar...

MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI MI?

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Kanarya, tecrübeli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY DERBİSİNE DAMGA VURMUŞTU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun 37. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Galatasaray derbisine Mert Hakan Yandaş damga vurmuştu. Mert Hakan, maç öncesinde, soyunma odası koridorlarında ve sonrasında yaşanan olaylarda başrolde olan isimdi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan ve kaptanlığa kadar yükselen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.