Mert Hakan Galatasaray maçında oynayacak mı? Mert Hakan cezalı mı? Mert Hakan FB GS derbide var mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan heyecan dolu maçın tarihi merak konusu oldu. Derbinin hakemi kim olacak araştırılmaktadır. Peki, Mert Hakan Galatasaray maçında oynayacak mı?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler henüz açıklanmadı.

MERT HAKAN GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için yarın takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.