Nevzat Aydın 21 yıldır yaptığı Yemeksepeti CEO'luk görevini yine aynı şirkette görev alan Mert Baki'ye devretmişti. Bu değişiklik sonrasında CEO Mert Baki'nin hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Mert Baki kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemeksepeti'nin yeni CEO'su Mert Baki hayatı ve biyografisi nedir?

İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır.Peki, Mert Baki kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemeksepeti'nin yeni CEO'su Mert Baki hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERT BAKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mert Baki, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık'ta başlamış, ardından Migros'ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti'nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti'nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır.