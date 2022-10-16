Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur ile dünya evine giren Mert Aydın'ın mesleği ve hayatı merak ediliyor. Ünlü DJ olan Mert Aydın araştırılıyor. Merve Boluğur ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini duyuran Mert Aydın geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Merak edilenler arasında ise Mert Aydın kimdir? sorusu yer aldı. Peki, Mert Aydın kimdir? Mert Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın kim? Mert Aydın hayatı!

Mert Aydın kimdir? sorusu merak ediliyor.Ünlü DJ olan Mert Aydın araştırılıyor. Merve Boluğur ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini duyuran Mert Aydın geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Merak edilenler arasında ise Mert Aydın kimdir? sorusu yer aldı. Peki, Mert Aydın kimdir? Mert Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın kim? Mert Aydın hayatı!

MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.

Mert Aydın ve Merve Boluğur

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmış, Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 – 2007 yılları arasında oynadığı Acem Cadı dizisinde ünlenmiştir. Aynı yıl "Keloğlan Kara Prense Karşı" filmiyle sinema dünyasına giriş yapmıştır. 2007 yılında Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer aldığı "Aşk Yeniden" adlı Tv dizisinin kadrosunda yer aldı. Başarılı oyuncu aynı yıl "Hoşçakal Güzin" adlı dizide yer aldı. 2009 yılında Star Tv'de yayınlanan "Kül ve Ateş" adlı dizide yer aldı. Merve Boluğur özellikle 2010 – 2011 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan "Küçük Sırlar"da büyük ün yakalamıştır. 2012 yılında Rexona markasının reklam filminde oynadı. 2014 yılında ise Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu. Merve Boluğur, büyük aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile 24 Ağustos 2015 tarihinde evlendi. 2017 Ağustos ayında boşanma kararı aldılar. Şimdi ise Mert Aydın ile evli.