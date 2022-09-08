Mersin yangını söndü mü? Mersin yangını son durum ne? 2022 Mersin yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını Büyükeceli Karadere bölgesinde çıktı. Neden çıktığı henüz belli olmayan Mersin orman yangınını rüzgarın etkisi ile söndürülmekte güçlük çekiliyor. Mersin halkının zor anlar yaşadığı orman yangın afeti vatandaş tarafından merak ediliyor. Mersin yangını son durum ne? Soruları her an aklımızda kalıyor. Mersin yangını söndü mü? Mersin yangını son durum ne?

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangının söndürülme faaliyetleri halen devam ediyor. Rüzgarın yoğun olması ise yangının söndürülmesini oldukça güçleştiriyor. Çalışmalara devam eden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar zor günler yaşıyor. Yangının büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne ulaştığı söyleniyor. Vatandaşlar ise Mersin yangını söndü mü? Mersin yangını son durum ne? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Mersin yangını son durum ne?

MERSİN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınının son durumu vatandaş tarafından merak ediliyor. Güncel olarak alınan bilgilere göre Mersin'de çıkan yangının henüz söndürülmediği söyleniyor. Bölgede gece görüşlü 3 helikopter yangını söndürmek için müdahelede bulunuyor. Yeşilovacık Mahalle'sine de sıçrayan yangın vatandaşı endişelendiriyor. Çalışmalara AFAD, UMKE ve jandarma da yardımcı oluyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken, 303 hanedeki 790 kişi tahliye edildi. Yangına, gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopter ve karadan ekiplerle müdahale ediliyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 karayolu ulaşıma kapatıldı. Karayolundaki Karayar ile Eceli 1, 2 ve 3 tünelleri de trafiğe kapandı. Öte yandan Toroslar EDAŞ tarafından Silifke ve Gülnar ilçedeki 7 mahallede 93 trafonun enerjisi güvenlik amacıyla kesildi. Vali Ali Hamza Pehlivan Mersin yangını hakkında şu sözleri söyledi: "Hava karardıktan sonra da 3 gece uçabilen helikopterle de mücadeleye devam ettik. Şu anda da mücadeleyi sürdürüyorlar. Arazözleri yoğun bir şekilde kullandık, kullanıyoruz. 138 arazöz itfaiyeler de dahil olmak üzere mücadele devam ediyor. Şu anda onlar fiilen gece saatleri olmasına rağmen personelimizle beraber arazideler. Personel sayımız da gün içerisinde artarak devam etti. Şu anda da 850 personelimiz bizzat bu arazözlerde, arazide ve iş makineleriyle mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca, TOMA'lardan destek alıyoruz. 20 civarında TOMA ile de destek olunuyor."

Ardından ise şöyle ekledi: "Yamaçlardan aşağılara doğru yayılmaya başlayınca biz Büyükeceli'de 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ayrıca yine Silifke Hırmanlı'da 20 konut ve 50 vatandaş, Yeşilovacık'ta tatil köyünü tahliye etmemiz gerekti. Yol üstünde yine bir dinlenme tesisini tahliye etmemiz gerekti. Dedeler Mahallesi'nin de 20 konutluk bir Acarlı mezrası var orda da 50 vatandaşımızı tahliye ettik. Toplamda da 790 vatandaşımızı tahliye ettik. Konut olarak da 185 konut, 118 de yine tatil köyündeki konut olmak üzere 303 konutu boşaltmış durumdayız.

MERSİN YANGININDA YARALANAN VAR MI?

Çıkan Mersin yangınında yaralı var mı? sorusuna Vali Pehlivan şöyle yanıt verdi: "Tabii ki süreç içerisinde 7 de yaralımız oldu. Onlar yangınla mücadele ederken bu tür şeyler, dumandan etkilenme şeklinde olabiliyor. Onların da sağlık durumları gayet iyi, hayati tehlikeleri yok. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün Mersin'imize, Gülnar'ımıza, mahallerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."