Mersin yangını söndü mü? Merin yangın SONDAKİKA!

Mersin Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Peki, Mersin yangını söndü mü?

Mersin'de sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yetkililer karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiğini bildirdi. Yangının Nükleer Santrale yakın bir bölgede çıkması endişeleri artırırken, söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Endişe yaratan yangın hakkında Mersin yangını söndü mü, merak edildi.

MERSİN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi. Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.