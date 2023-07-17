Mersin yangın son durum nedir ve Mersin'de yangın söndürüldü mü merak ediliyor. Dünden beri Hatay, Çanakkale ve Mersin'de devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Mersin yangın son durum nedir? Mersin'de yangın söndürüldü mü? gündeme geliyor. Peki, Mersin yangın son durum nedir? Mersin'de yangın söndürüldü mü?

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Gülnar ilçesi ve Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün başlayan orman yangınları halen devam ediyor. Mersin yangın son durum nedir ve Mersin'de yangın söndürüldü mü gündeme geliyor. Mersin yangın son durum nedir? Mersin'de yangın söndürüldü mü? merak ediliyor. Mersin yangın son durum nedir? Mersin'de yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

MERSİN YANGIN SON DURUM NEDİR?

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

MERSİN'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Gülnar ilçesi ve Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün başlayan orman yangınları halen devam ediyor. Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına almak için geceden bu yana müdahalelerini sürdürüyor. Bir haftalık süreç içinde çıkan yangınlarla ilgili son durumu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tespit edilen 7 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını ve diğerleri için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.