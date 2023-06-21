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Mersin ve Uşak'ta ekmeğe zam geldi? Hangi illerde ekmeğe zam geldi?

Mersin ve Uşak'ta ekmeğe zam geldi? Hangi illerde ekmeğe zam geldi?

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Uşak'ta 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 7.5 liraya çıkarıldı. Mersin'de iki gün içinde ekmeğe, ulaşıma ve suya zam yapıldı. Peki, Hangi illerde ekmeğe zam geldi

Mersin'de iki gün üçünde ekmeğe, suya ve ulaşım ücretlerine zam geldi. Uşak'ta 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 7.5 liraya çıkarıldı. 17 Temmuz'dan itibaren zamlı fiyattan satılacak ekmeğin gramajı da artırıldı. Peki, hangi illerde ekmeğe zam geldi?

HANGİ İLLERDE EKMEĞE ZAM GELDİ?

Uşak'ta 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 7.5 liraya çıkarıldı. 17 Temmuz'dan itibaren zamlı fiyattan satılacak ekmeğin gramajı da artırıldı.

Mersin ve Uşak'ta ekmeğe zam geldi? Hangi illerde ekmeğe zam geldi?

Mersin'de iki gün içinde ekmeğe, ulaşıma ve suya zam yapıldı. Buna göre yol ücreti 11,5 liraya, ekmek ise 7,5 liraya yükseldi, suya da yüzde 25 zam kararı alındı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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