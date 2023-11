Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) meclis toplantısı, Birlik Başkanı ve merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan dönemin son toplantısı bünyesinde, birliğin '2024 Mali Yılı Çalışma ve İş Programı' ile gelir-gider bütçeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Mersin'in kültür, turizm, koruma ve gelişim bölgelerinin son durumları ise sinevizyon eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan vekilleri, birlik encümen üyeleri ile turizm sektör temsilcileri katıldı.

"Güzel bir ekiple güzel bir dönem geçirdik

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, kültür ve doğa turizmi için eşsiz değerlere sahip Mersin'in önümüzdeki dönemde çok daha hızlı gelişeceğine vurgu yaptı. Mersin'in turizm potansiyeline yönelik bilgiler de veren Yılmaz, "Bu toplantı, dönemin son toplantısı. Güzel bir ekiple güzel bir dönem geçirdik. Önümüzdeki dönem 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi olacak. Yeni şartlara göre birlik oluşacak. Bu dönem aslında çok uyumlu bir ekiple birliğimizin çalışmalarına heyecanla başladık. İlk yıl uluslararası fuarlara katılım için hazırlığımızı yaptık. Pandemi başladı. Pandemi başlayınca, planladığımız gezileri erteledik. İkinci yıl da yine pandemi oldu. Pandemiyi atlattıktan sonra Rusya ile Ukrayna Savaşı başladı. Bu sene de ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi yaşadık. Böyle acı olaylar yaşanırken, biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Fuarlara katılamadık. Aramızda turizm sektöründen tecrübeli büyüklerimiz var, istifade edecektik bu fuarlardan. Allah beterinden esirgesin, 2024 yılında bir sıkıntı olmazsa METAB Birliğimiz, bir faaliyet yapacaktır. Bununla ilgili bütçemizde de gerekli hazırlık yapılmış durumda. 2024 yılı daha önceki yıllardan daha iyi ve güzel olur inşallah. Ülkemizin, milletimizin ve dünyanın yaşadığı sıkıntılar bizi de etkiledi ama hepinize çalışmalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bir temenni değil, Mersin'in hızla gelişeceğini öngörüyoruz"

Mersin'i ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler için turizm sektörünün her zaman hazır olması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, " Mersin'in hızla gelişeceğini öngörüyoruz. Bu hep temenni şeklinde söyleniyordu. Şimdi ise biraz daha tünelin ucunda bir ışık görünüyor. Gerekçeleriyle bunu görüyoruz. 1850'li yıllarda bölgemizde üretilen pamuktan barut üretilmeye başlamasıyla birlikte Mersin'de iskeleler kurulmuş ve liman faaliyetleri üzerine gelişmeye başlamıştı. Önümüzdeki dönemde de yine bu şekilde gelişeceğini öngörüyoruz. Şuan ki mesele, dünyada üretim doğuda yapılıyor. Tüketici batıda. Doğudan batıya üretilen ürünlerin gönderilmesi, ulaştırılması meselesi dünyanın en önemli meselesidir. Tarihi İpek Yolu ile örtüşen bir konu. Çin'in, "Bir Kuşak-Bir Yol" projesi, yine "Kalkınma Yolu" projesi neticesinde bu ürünler gidecek. Bu ürünler, Zengezur Geçidi üzerinden kara ve demir yolu ile gidecek. Bir de daha kısa bir yol var. O da Mersin'den geçiyor. En önemli durağı Mersin. Gemilerin ürünleri, Basra Körfezi ile Musul, Kerkük üzerinden Mersin Limanı'na, Mersin Havaalanı'na taşıması ve buradan dünyaya, Avrupa'ya dağıtılması noktasıdır. Nükleer santral var. Bununla ilgili şehrimizde birkaç yıl olmasına rağmen ciddi gelişmeler var. Aramızda o bölgeden turizmci arkadaşlarımız da var. Turizme yansıması var mı? Muhakkak var. Daha da fazla olacaktır. Mersin, önümüzdeki dönemde çok daha hızlı gelişecektir. Dünyanın değişik yerlerinden insanlar gelecektir. Bu insanları, karşılama ve ağırlama noktasında da turizm sektörümüzün her zaman hazır olması gerekir. Bu yapıyı oluşturacak ve bu ihtiyacı giderecek olan turizmcilerimizdir" şeklinde konuştu. - MERSİN