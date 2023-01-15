Gerçekleştirilmeye başlanan TOKİ kura çekim işlemleri nedeniyle birçok vatandaş Mersin TOKİ kura çekimi canlı izle aramasını gerçekleştiriyor. Mersin için sosyal konut projesi kapsamında TOKİ başvurusunda bulunan kişiler arama motorlarında Mersin TOKİ kura çekimi canlı izle sorgulamasını yapıyor. İşte, Mersin TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Mersin TOKİ kura çekimi izleme linki! Mersin TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

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TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Mersin ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Dedi.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA