TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Mersin kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Mersin TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Mersin TOKİ kura çekimi canlı İZLE! TOKİ TV mersin kura çekimi İZLE! Mersin TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Mersin ili başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Mersin TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte Mersin TOKİ kura çekimi canlı İZLE! TOKİ TV mersin kura çekimi İZLE! Mersin TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Mersin etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Mersin TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Mersin TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.