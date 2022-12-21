Mersin TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Mersin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Mersin için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Mersin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Mersin etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Mersin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Fakat Mersin ili için henüz net bir tarih belirtilmemiştir. İlerleyen günlerde Mersin ili TOKİ kura çekim tarihi kesinleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET MERSİN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET MERSİN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.