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Mersin Tarsus kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Mersin Silifke deprem şiddeti ne? Mersin kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Mersin Tarsus kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Mersin Silifke deprem şiddeti ne? Mersin kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Mersin'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Mersin Tarsus kaç şiddetinde deprem oldu? Mersin Silifke deprem şiddeti ne? Mersin kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Öğretmeni ağlatan hatıra... Depremde yıkılan evinin anahtarını verdi, öğretmeni gözyaşlarına boğulduÖğretmeni ağlatan hatıra... Depremde yıkılan evinin anahtarını verdi, öğretmeni gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Mersin'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Mersin deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Mersin Tarsus kaç şiddetinde deprem oldu? Mersin Silifke deprem şiddeti ne? Mersin kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MERSİN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Mersin Erdemli'd 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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