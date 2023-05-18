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Mersin Serbest Bölgesi'nde çerez deposunda yangın

Genel Haberleri

Mersin Serbest Bölgesi'nde çerez deposunda yangın Mersin Serbest Bölgesi'nde bir çerez deposunda yangın çıktı.

Mersin Serbest Bölgesi'nde çerez deposunda yangın

MERSİN - Mersin Serbest Bölgesi'nde bir çerez deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Serbest Bölgesi içerisindeki bir kuruyemiş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin tamamında etkili oldu. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polisin TOMA ekipleri müdahale etti.

Yoğun dumanın yükseldiği depodaki söndürme çalışmaları ekiplerin ortak çalışmasıyla devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Genel

Akdeniz Mersin Genel Haberler

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