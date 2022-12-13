Tekirdağ ve Erzurum'da yakalanan sahte doktorların ardından benzer bir vaka da Mersin'de yaşandı. Vatandaşlar ise Mersin'deki sahte doktor hakkında bilgileri merak ederek arama motorlarında Mersin sahte doktor kim, yakalandı mı? Mersin sahte doktorun adı ne? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.

Mersin'de de yeni bir sahte doktor olayı yaşandı. Hastane görevlilerine kendisini anestezi doktoru olarak tanıtan şahıs, çocuk yoğun bakım ünitesine girerken önlük temin etmeye çalıştığını söylediği esnada, görevliler tarafından fark edilip yakalandı. Peki, Mersin sahte doktor kim, yakalandı mı? Mersin sahte doktorun adı ne?

MERSİN SAHTE DOKTOR KİM, YAKALANDI MI?

M.K.U. isimli şahıs hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıttı. Beyaz önlük giymek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Şüphelinin doktor olmadığını anlayan güvenlik ekipleri, şahsı yakalayarak polise teslim etti. Doktorluk mesleğini çok merak ettiği için böyle bir işe kalkıştığını söylediği öğrenilen M.K.U., KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini KBB doktoruna doktor olarak tanıttığını itiraf etti. Eve gittiğinde ise doktorluğun nasıl olduğunu merak ettiği için gece 24.00 sıralarında tekrar hastaneye döndüğünü anlatan şüpheli, hastaneye kadın doğum servisinden giriş yapmaya çalıştığı esnada doktor önlüğünün içerisindeki takip cihazı alarmı çalınca hastane güvenlik görevlilerine sağlıkçı olduğunu, bugün gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını ve önlüğü bırakmak için geldiğini söylediğini ve oradan ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Daha sonrasında çocuk yoğun bakım ünitesi bina girişinde bulunan görevlilerine anestezi uzmanı olduğunu belirterek önlük temin etmeye çalıştığını ifade eden şüpheli, o esnada hastane güvenlik görevlileri tarafından fark edilip yakalandığını aktardığı belirtildi.