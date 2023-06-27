Mersin sahillerinde bayram arifesinde doluluk oranı yüzde 100 oldu

Mersin sahillerinde bayram arifesinde doluluk oranı yüzdü 100 oldu

MERSİN Kurban Bayramı tatili fırsat bilen bir çok kişi turizm merkezilerinden Mersin'i tercih etti. Mersin'in hemen her yerinde olduğu gibi Silifke ilçesinde de yerli ve yabancı turistler bayram arifesinde sahillere akın etti. Bölgede otel, motel, pansiyon ve günü birlik kiralık daireler yüzdü yüz doluluk oranına ulaştı.

Mersin'de Havanın 31-32, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Atakent, Taşucu, İncekum, Boğsak ve Yeşilovacık sahillerinde, tatilciler güzel havanın keyfini çıkardı. Arife gününde bazı tatilciler yat turları ile Akdeniz'in mavi sularında tura katılırken, kimileri de güneşlenip denize girmeyi ve çocukları ile sahilde oynamayı tercih etti. Bazı tatilciler, sahilde şenzlogda güneşlenirken, bazıları da denize girip denizin keyfini çıkardı. Bayram nedeniyle İlçede doluluk oranının yüzde 100'lük seviyeye ulaştığını belirten İşletmeci Ergin Ak, "Kurban Bayramı nedeniyle İlçemizde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. Bizler işletmeciler olarak turistlere yat turları, cip turları düzenliyoruz. Bu bayramda sahillerimizde kalabalığın olması biz işletmecileri sevindirmiştir. Herkesi tatile bekliyoruz" dedi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran şezlong işletmecisi Ferdi Çıra da, "Bayram tatilinin 9 olması turizme canlılık getirdik. İlk günden insanlar sahillere daha çok gelmeye başladı. İnşallah bu yoğunluk bayram tatili süresince ve sezon sonuna kadar devam eder" diye konuştu.