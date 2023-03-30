Mersin Posta Kodu kaçtır? Mersin ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Mersin'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Mersin Posta Kodu kaç? Mersin ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Mersin'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Mersin ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin ( Mersin ) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Mersin ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Mersin'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Mersin'in posta kodu 33000 'dır. Mersin'in tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Mersin posta kodu : 33000
- Akdeniz posta kodu : 33010
- Anamur posta kodu : 33630
- Aydıncık posta kodu : 33840
- Bozyazı posta kodu : 33830
- Çamlıyayla posta kodu : 33580
- Erdemli posta kodu : 33730
- Gülnar (gülpınar) posta kodu : 33715
- Mezitli posta kodu : 33340
- Mut posta kodu : 33600
- Silifke posta kodu : 33940
- Tarsus posta kodu : 33460
- Toroslar posta kodu : 33220
- Yenişehir posta kodu : 33140