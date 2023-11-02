Mersin okullar tatil mi Son Dakika! 3 Kasım Cuma Mersin okullar tatil mi? Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus okullar tatil mi?

Mersin Valiliği de Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Peki, Mersin okullar tatil mi Son Dakika! 3 Kasım Cuma Mersin okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışların Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinin bazı kesimlerinde sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Peki, Mersin okullar tatil mi Son Dakika! 3 Kasım Cuma Mersin okullar tatil mi?

3 KASIM CUMA MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre; Mersin'in doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı ve kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yarın sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Açıklamada okulların tatil olup olmadığına dair duyuru yer almadı.