Mersin okullar tatil mi? 9 Ocak Salı Hangi ilçelerde okullar tatil? Mersin'de yarın okullar tatil mi?

Mersin'de yarın okullar tatil mi? Mersin'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Mersin'de hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Mersin'de okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Mersin'de yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Mersin'de okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Adana il Geneli ile Mersin'in doğusunda Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.01.2024 15.00-10.01.2024 06.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.