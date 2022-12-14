Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Mersinliler soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Mersin okullar tatil mi? 14 Aralık Mersinde okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Mersinliler bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Mersin okullar tatil mi? 14 Aralık Mersinde okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Mersin okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de 14 Aralık günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ise şöyle; "14.12.2022 Çarşamba günü Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."