Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik bir açıklama geldi. Peki, Mersin, Muğla, Muş, okullar tatil mi 2023? Mersin, Muğla, Muş, okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası, Mersin,Muğla,Muş, okullar tatil mi 2023? Mersin,Muğla,Muş, okullar ne zaman açılacak?

Mersin,Muğla,Muş, OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.