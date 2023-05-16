Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

Gündem Haberleri

14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Mersin'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

Mersin milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Mersin'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN MERSİN MİLLETVEKİLLERİ

CHP Milletvekilleri

Ali Mahir Başarır

Gülcan Kış

Mehmet Emin Ekmen

Talat Dinçer

Hasan Ufuk Çakır

AK Parti Milletvekilleri

Nureddin Nebati

Ali Kıratlı

Havva Sibel Söylemez

Faruk Dinç

YSP Milletvekilleri

Ali Bozan

Perihan Koca

MHP Milletvekilleri

Levent Uysal

İYİ Parti Milletvekilleri

Burhanettin Kocamaz

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title