Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Mersin'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
Mersin milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Mersin'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Mersin milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Mersin CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN MERSİN MİLLETVEKİLLERİ
CHP Milletvekilleri
Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış
Mehmet Emin Ekmen
Talat Dinçer
Hasan Ufuk Çakır
AK Parti Milletvekilleri
Nureddin Nebati
Ali Kıratlı
Havva Sibel Söylemez
Faruk Dinç
YSP Milletvekilleri
Ali Bozan
Perihan Koca
MHP Milletvekilleri
Levent Uysal
İYİ Parti Milletvekilleri
Burhanettin Kocamaz