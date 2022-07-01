Mersin Lise Taban Puanları 2022: Mersin Lise Kontenjanları! Mersin'deki liseler ve puanları! Mersin lise yüzdelik dilimleri!

Mersinlise taban puanları merak ediliyor. Mersin lise taban puanları ile liseli adayı ilkokul öğrencileri ve veliler lise tercihlerine Mersin'deki liseleri eklemeye başladılar. Mersin liseler ve taban puanları haberimizde MEB kaynaklarına göre yer almaktadır. MEB tarafından Mersin lise taban puanları 2022 açıklandı. Ayrıca Mersin Lise yüzdelik dilimleri de tabloda bulunmaktadır. İşte Mersin lise taban puanları ve Mersin lise yüzdelikleri haberimizde...

MERSİN LİSE TABAN PUANLARI

Mersin lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar şu şekildedir:

Daha fazla lise için aşağıdaki bağlantı üzerinden Mersin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

MERSİN LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Mersin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için MERSİN LİSE TABAN PUANLARI 'na tıklayınız.

2022 LGS TERCİH DÖNEMİ

2022 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup, 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürecek.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.