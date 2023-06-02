Mersin kaç milletvekili çıkarıyor? Mersin milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Mersin AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Mersin milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Mersin milletvekilleri kimler? Mersin seçim sonuçları nedir? Mersin kaç milletvekili çıkarıyor? Mersin milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Mersin kaç milletvekili çıkarıyor? Mersin milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Mersin milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
MERSİN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Mersin'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Mersin ilinden 13 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
MERSİN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
CHP Milletvekilleri
Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış
Mehmet Emin Ekmen
Talat Dinçer
Hasan Ufuk Çakır
AK Parti Milletvekilleri
Nureddin Nebati
Ali Kıratlı
Havva Sibel Söylemez
Faruk Dinç
YSP Milletvekilleri
Ali Bozan
Perihan Koca
MHP Milletvekilleri
Levent Uysal
İYİ Parti Milletvekilleri
Burhanettin Kocamaz