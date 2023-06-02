Mersin kaç milletvekili çıkarıyor? Mersin milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Mersin AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Mersin kaç milletvekili çıkarıyor? Mersin milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Mersin milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

MERSİN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Mersin'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Mersin ilinden 13 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

MERSİN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

CHP Milletvekilleri

Ali Mahir Başarır

Gülcan Kış

Mehmet Emin Ekmen

Talat Dinçer

Hasan Ufuk Çakır

AK Parti Milletvekilleri

Nureddin Nebati

Ali Kıratlı

Havva Sibel Söylemez

Faruk Dinç

YSP Milletvekilleri

Ali Bozan

Perihan Koca

MHP Milletvekilleri

Levent Uysal

İYİ Parti Milletvekilleri

Burhanettin Kocamaz