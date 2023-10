Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalar devam ediyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, " Mersin'i ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Vali Pehlivan'ın başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşu Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği ve koordinasyon halinde ulusal ve uluslararası alanda il ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, "Akdeniz'in ve Ülkemizin inci ve öncü şehri Mersin'imizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik çalışmalara ağırlık vermeye devam ediyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Bakanlığımızın himayesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde ilimizdeki turizm paydaşlarımızın müşterek katkı ve katılımıyla somut adımlar atıyoruz." dedi.

Gezsen Mersin ve Go_ Mersin sosyal medya hesaplarının tanıtımına yönelik yaptığı katkıya dikkat çeken TGA yetkilileri, Mersin'in turizm altyapısı, misafirperverliği ve gelişen sektörleri sayesinde yerli ve yabancı turist sayısının her geçen arttığına yönelik sayısal verileri sunmasının ardından turist sayısını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Mersin'in turizm sektörü açısından yatırımcılara bir çok fırsat sunduğuna yönelik sunum gerçekleştiren Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Atasoy, bu fırsatları yatırıma dönüştürmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı. - MERSİN