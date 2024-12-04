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Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu!

Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu!
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4 Aralık'ta Mersin hava durumu merak konusu. Mersin bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mersin 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mersin hava durumu nedir?

Mersin hava durumu ve bugün Mersin hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 4 Aralık Mersin hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

4 ARALIK MERSİN HAVA DURUMU

Mersin şehrinde 04 Aralık 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 05 Aralık 2024 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Aralık 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek. 07 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 08 Aralık 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek.

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