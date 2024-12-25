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Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini
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25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin hava durumu, 25 Aralık itibarıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün Mersin'de hava nasıl olacak sorusu, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için büyük bir merak konusu oluyor.

25 Aralık Mersin hava durumu raporuna göre, kentte gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yağış olasılığı üzerine yapılan değerlendirmeler, şehirdeki günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, Mersin'in günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri dikkatle takip ediliyor. Peki, Mersin'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

MERSİN HAVA DURUMU

Hava durumu: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 17°C

En düşük sıcaklık: 10°C

Nem oranı: Yaklaşık %76

Rüzgar yönü ve hızı: Kuzey-kuzeydoğu yönünden 7 km/s

Yağış ihtimali: %60

Gün boyunca ara ara yağmur görülebilir. Detaylı ve güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya yerel hava durumu kaynaklarını kontrol etmeniz önerilir.

Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

MERSİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Mersin'de 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

Mersin hava durumu | 25 Aralık Mersin'de bugün hava nasıl olacak? Mersin günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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